Российские солдаты сопроводили более 600 гуманитарных конвоев в Сирии

Российские военнослужащие помогают в осуществлении гуманитарной деятельности на территории Сирийской Арабской Республики (САР)

Российские военнослужащие помогают в осуществлении гуманитарной деятельности на территории Сирийской Арабской Республики (САР)

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии провели большое количество гуманитарных акций на сирийской территории. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заметил, что состоялось уже более 2,5 тыс. мероприятий с выдачей продуктов и предметов первой необходимости для нуждающихся. Также военная полиция ВС РФ обеспечила безопасный проход сотен конвоев.

"Обеспечена проводка более 650 гуманитарных конвоев по линии ООН", — подчеркнул он.

Гражданский автотранспорт свободно перемещается по трассе М-4 в северной Сирии. Начиная с 25 мая 2020 года россияне сопроводили до 35 тыс. автомобилей и 66 тыс. пешеходов на этом участке. Шойгу добавил, что дорожные маршруты на северо-востоке страны патрулируются совместно с военнослужащими Турции.