Кедми раскрыл условия, при котором выживут постсоветские страны
Страны, образовавшиеся после распада СССР из бывших союзных республик, смогут выжить лишь при выполнении одного важного условия.
Такое мнение в интервью информационному порталу News Front высказал военный эксперт и политолог из Израиля Яков Кедми, который отметил, что не все страны постсоветского пространства смогут это условие выполнить, а значит часть из них сможет и выжить.
Условие сохранения жизнеспособности постсоветских стран, по словам Якова Кедми, заключается в дружбе с Россией, потому, что ни одну из стран, образовавшихся на территории бывшего Советского Союза, кроме Российской Федерации, нельзя считать полностью дееспособной в политическом и экономическом плане.
Таким образом, уверен израильский политолог, высокий шанс выжить бывшие советские республики, ставшие независимыми государствами, получают лишь при условии сохранения близких, экономических, политических и культурных связей с Москвой.
Для примера Кедми напомнил о том, какого курса придерживаются на протяжении последних десятилетий власти наиболее благополучных из всех бывших союзных республик стран – Азербайджана и Казахстана. Они сделали ставку на сохранение отношений с РФ, и эта политика уже сейчас приносит свои положительные плоды, заключил израильский эксперт.
Напомним, ранее в декабре украинский политик и общественный деятель Василий Волга заявил, что, если бы Советский Союз не распался, не справившись с идеологическим кризисом конца 1980-х годов, если бы социалистический строй смог тогда устоять, сейчас СССР превратился бы в самую прогрессивную и процветающую страну в мире.