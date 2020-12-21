Кедми раскрыл условия, при котором выживут постсоветские страны

Страны, образовавшиеся после распада СССР из бывших союзных республик, смогут выжить лишь при выполнении одного важного условия.

Страны, образовавшиеся после распада СССР из бывших союзных республик, смогут выжить лишь при выполнении одного важного условия.

Такое мнение в интервью информационному порталу News Front высказал военный эксперт и политолог из Израиля Яков Кедми, который отметил, что не все страны постсоветского пространства смогут это условие выполнить, а значит часть из них сможет и выжить.

Условие сохранения жизнеспособности постсоветских стран, по словам Якова Кедми, заключается в дружбе с Россией, потому, что ни одну из стран, образовавшихся на территории бывшего Советского Союза, кроме Российской Федерации, нельзя считать полностью дееспособной в политическом и экономическом плане.

Таким образом, уверен израильский политолог, высокий шанс выжить бывшие советские республики, ставшие независимыми государствами, получают лишь при условии сохранения близких, экономических, политических и культурных связей с Москвой.

Для примера Кедми напомнил о том, какого курса придерживаются на протяжении последних десятилетий власти наиболее благополучных из всех бывших союзных республик стран – Азербайджана и Казахстана. Они сделали ставку на сохранение отношений с РФ, и эта политика уже сейчас приносит свои положительные плоды, заключил израильский эксперт.

Напомним, ранее в декабре украинский политик и общественный деятель Василий Волга заявил, что, если бы Советский Союз не распался, не справившись с идеологическим кризисом конца 1980-х годов, если бы социалистический строй смог тогда устоять, сейчас СССР превратился бы в самую прогрессивную и процветающую страну в мире.