18:29 21 Декабря 2020Экономика
Депутат ГД рассказала о мерах соцподдержки российских семей в 2021 году
Кроме новогоднего "подарка" от президента России Владимира Путина в качестве выплаты суммой 5 тысяч рублей, семьи с детьми могут рассчитывать еще на несколько видов поддержки.
Кроме новогоднего "подарка" от президента России Владимира Путина в качестве выплаты суммой 5 тысяч рублей, семьи с детьми могут рассчитывать еще на несколько видов поддержки.
Об этом заявила депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Бессараб в беседе с "ПолитЭкспертом". Единовременная выплата перед Новым годом станет не единственной мерой социальной поддержки в России.
"Семьи с детьми получают ежемесячные пособия, которые в 2021 году увеличатся", — напомнила чиновник.
Также повысится размер выплат для семей, которым полагается пособие размером в половину суммы прожиточного минимума на ребенка. Им доплатят до полной его величины, заявила Бессараб. К тому же, в 2021 году ожидается индексация материнского капитала.