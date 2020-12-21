Депутат ГД рассказала о мерах соцподдержки российских семей в 2021 году

Кроме новогоднего "подарка" от президента России Владимира Путина в качестве выплаты суммой 5 тысяч рублей, семьи с детьми могут рассчитывать еще на несколько видов поддержки.

Кроме новогоднего "подарка" от президента России Владимира Путина в качестве выплаты суммой 5 тысяч рублей, семьи с детьми могут рассчитывать еще на несколько видов поддержки.

Об этом заявила депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Бессараб в беседе с "ПолитЭкспертом". Единовременная выплата перед Новым годом станет не единственной мерой социальной поддержки в России.

"Семьи с детьми получают ежемесячные пособия, которые в 2021 году увеличатся", — напомнила чиновник.

Также повысится размер выплат для семей, которым полагается пособие размером в половину суммы прожиточного минимума на ребенка. Им доплатят до полной его величины, заявила Бессараб. К тому же, в 2021 году ожидается индексация материнского капитала.