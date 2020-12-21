Тихановская стала фигуранткой уголовного дела в Белоруссии

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской и членов Координационного совета оппозиции.

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской и членов Координационного совета оппозиции.

Дела возбуждены по факту создания экстремистского формирования. Также против некоторых граждан возбудили дела о финансировании запрещенной законом деятельности.

Напомним, МВД Белоруссии сообщало в октябре, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по делу о призывах к свержению власти.

Протесты начались в республике после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.