Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:24   21 Декабря 2020
Политика

Тихановская стала фигуранткой уголовного дела в Белоруссии

Тихановская стала фигуранткой уголовного дела в Белоруссии

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской и членов Координационного совета оппозиции.

Дела возбуждены по факту создания экстремистского формирования. Также против некоторых граждан возбудили дела о финансировании запрещенной законом деятельности.

Напомним, МВД Белоруссии сообщало в октябре, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по делу о призывах к свержению власти.

Протесты начались в республике после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#уголовное дело #белоруссия #тихановская

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров