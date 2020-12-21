18:24 21 Декабря 2020Политика
Тихановская стала фигуранткой уголовного дела в Белоруссии
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской и членов Координационного совета оппозиции.
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской и членов Координационного совета оппозиции.
Дела возбуждены по факту создания экстремистского формирования. Также против некоторых граждан возбудили дела о финансировании запрещенной законом деятельности.
Напомним, МВД Белоруссии сообщало в октябре, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по делу о призывах к свержению власти.
Протесты начались в республике после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.