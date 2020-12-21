Медиагруппа "Патриот" наградит выдающихся петербуржцев 24 декабря

Nation News и Медиагруппа "Патриот" проведут церемонию награждения юных петербуржцев, которые достигли значимых успехов в 2020 году.

Nation News и Медиагруппа "Патриот" проведут церемонию награждения юных петербуржцев, которые достигли значимых успехов в 2020 году.

Мероприятие пройдет 24 декабря, в 11:00. Специалисты в течение года наблюдали за достижениями детей в области образования, культуры, искусства и спорта. Самых отличившихся ребят наградят за заслуги в этот непростой год.

В торжественной церемонии примут участие экс-капитан ФК "Зенит", депутат Заксобрания Ленобласти Алексей Игонин, заслуженная артистка РФ, общественный деятель, журналист, ведущая Ирина Смолина.

Медиагруппа "Патриот" и Nation News приглашают журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий. Прямой эфир можно будет посмотреть на официальном сайте.