Медиагруппа «Патриот»
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18:21   21 Декабря 2020
Общество

Медиагруппа "Патриот" наградит выдающихся петербуржцев 24 декабря

Медиагруппа "Патриот" наградит выдающихся петербуржцев 24 декабря

Nation News и Медиагруппа "Патриот" проведут церемонию награждения юных петербуржцев, которые достигли значимых успехов в 2020 году. 

Мероприятие пройдет 24 декабря, в 11:00. Специалисты в течение года наблюдали за достижениями детей в области образования, культуры, искусства и спорта. Самых отличившихся ребят наградят за заслуги в этот непростой год.

В торжественной церемонии примут участие экс-капитан ФК "Зенит", депутат Заксобрания Ленобласти Алексей Игонин, заслуженная артистка РФ, общественный деятель, журналист, ведущая Ирина Смолина.

Медиагруппа "Патриот" и Nation News приглашают журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий. Прямой эфир можно будет посмотреть на официальном сайте.

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#петербург #патриот #юность

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