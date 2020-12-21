Гены неандертальцев увеличивают риск тяжелого течения COVID-19

Фактор, в разы повышающий риск тяжелого течения COVID-19, выявлен специалистами научного сообщества. Им оказалось наличие генов неандертальцев у пациентов.

Фактор, в разы повышающий риск тяжелого течения COVID-19, выявлен специалистами научного сообщества. Им оказалось наличие генов неандертальцев у пациентов.

Некоторые люди, в зависимости от ДНК, могут легче или тяжелее переносить заболевание, говорится в материале ученых. В исследовательской работе отмечается, что большая часть азиатов, европейцев и коренных американцев получили от неандертальцев значительное количество генов, от 1,8% до 2,6% ДНК.

Наличие неандертальской версии гена DPP4 позволяет вызывающему ближневосточный респираторный синдром виду коронавируса с легкостью попадать в легкие, следует из публикации. Эксперимент с участием 7885 пациентов с тяжелой формой COVID-19 показал, что инфекция чаще наблюдалась у такой категории людей, чем у контрольной группы. В случае, если у человека присутствует копия DPP4, то риск осложнений увеличивался.

Меньше всего заражению коронавирусной инфекцией подвержены женщины в возрасте от 20 до 40 лет, заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин. Об этом сообщает телеканал "360".