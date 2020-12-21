Защита мэра Томска обжаловала решение суда о его заключении под стражу

Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна направили документы для обжалования постановления о заключении под стражу.

Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна направили документы для обжалования постановления о заключении под стражу.

Чиновника обвиняют в превышении полномочий. Защита обжаловала постановление томского суда в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции. Об этом сообщает адвокат Кляйна.

Ранее Томский областной суд рассмотрел апелляцию адвокатов мэра Томска по аресту 30 ноября. Он оставил меру пресечения для Ивана Кляйна без изменений.