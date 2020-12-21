От Чукотского до Японского морей: группировка ПВО на Курилах усилена С-300В4

Зенитные ракетные системы С-300В4 усилили систему ПВО на Курильских островах. Об этом сообщил командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Геннадий Жидко.

Зенитные ракетные системы С-300В4 усилили систему ПВО на Курильских островах. Об этом сообщил командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Геннадий Жидко.

Сообщается, что подразделения зенитчиков на современных комплексах С-300В4 приступили к боевому дежурству на островах Курильской гряды, в то время как материк охраняется системами С-400, а Чукотка — высотными истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ. По словам Геннадия Жидко, такое распределение сил обеспечило надежное прикрытие рубежей от Чукотского до Японского морей.

Отметим, за последние годы Россия существенно нарастила войска на Курилах. Согласно информации от командующего ВВО, в течение года округ получил свыше 500 единиц современной и модернизированной техники, в числе которой — самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, ЗРС С-400 и БТР-82АМ.