Татьяна Тарасова на съемках "Ледникового периода" оказалась в инвалидном кресле

Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову заметили в инвалидном кресле на съемках шоу "Ледниковый период". Главный судья проекта не может самостоятельно передвигаться.

Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову заметили в инвалидном кресле на съемках шоу "Ледниковый период". Главный судья проекта не может самостоятельно передвигаться.

Сотрудники съемочного павильона Первого канала из-за кулис случайно запечатлели Тарасову в инвалидном кресле. Тренер по фигурному катанию сидела в каталке прямо за судейским столом во время выступления участников шоу.

Журналистам издания Super удалось выяснить, что 73-летняя Тарасова страдает от сильных болей в спине. Поэтому на работе заслуженному тренеру помогают взобраться на сцену и спуститься обратно специальные сотрудники.

Недавно между Тарасовой и ее экс-подопечной, олимпийской чемпионкой Оксаной Грищук, возник конфликт. Фигуристка обвинила тренера в денежных "махинациях" с контрактами спортсменов и обмане. Грищук сообщила, что в серии книг Тарасовой много клеветы.