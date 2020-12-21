"Слив" интимных фото Наташи Королевой привел к выкидышу

Певица Наташа Королева в ходе съемок нового экстремального реалити-шоу "Племя" рассказала о пережитой трагедии — выкидыше из-за нервного срыва.

Певица Наташа Королева в ходе съемок нового экстремального реалити-шоу "Племя" рассказала о пережитой трагедии — выкидыше из-за нервного срыва.

Наташа Королева стала первой героиней нового шоу телеканала "Пятница!", в рамках которого звезды отечественного шоу-бизнеса отправляются в племя аборигенов недалеко от Занзибара, чтобы испытать себя.

Сильно уставшая от скандалов вокруг своей семьи 47-летняя артистка поделилась откровением — они с Сергеем Глушко потеряли возможность вновь стать родителями. У звезды российской эстрады случился выкидыш, когда она была беременна вторым ребенком. Несчастье настигло исполнительницу на почве нервного срыва из-за слитых в Сеть интимных фотографий с телефона Тарзана.

"Мы хотели с мужем девочку, но у нас долго не получалось, — сказала Королева. — А потом произошло чудо! Но, к сожалению, нам попались плохие люди, которые сделали так, что у меня был большой нервный срыв. На фоне всей этой истории у меня случился выкидыш", — передает Федеральное агентство новостей слова Королевой.

Артистка призналась, что больше у нее так и не получилось забеременеть. Однако певица не опускает руки, так как материнский инстинкт в ней еще не угас.