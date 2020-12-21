Крымские власти готовят масштабный проект для преодоления водной блокады

Решить проблему дефицита пресной воды в районе Ялты и Симферополя можно только путем опреснения морской воды, так как значительных источников подземных вод в этом районе нет. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Решить проблему дефицита пресной воды в районе Ялты и Симферополя можно только путем опреснения морской воды, так как значительных источников подземных вод в этом районе нет.

С таким заявлением в ходе совещания по проблемам водоснабжения Крыма выступил глава РК Сергей Аксенов, слова которого приводит РИА Новости.

«Одно дело – по Крыму смотреть баланс по источникам, которые по полям разбросаны, другое дело – подать эту воду в единую трубу, что практически невозможно. Поэтому опреснение – единственный выход», — отметил Аксенов.

При этом глава региона добавил, что окончательное решение по строительству в Ялте опреснительной установки уже принято. По другим районам полуострова подобные решения будут приниматься в течение наступившей недели.

Аксенов также рассказал, что в обсуждениях темы о якобы имеющихся вблизи Ялты подземных «астрономических запасов пресной воды» в минувшую пятницу, 18 декабря, была поставлена точка.

«Никаких запасов там нет, максимум – три-четыре тысячи кубометров. Коллеги согласились, что этой воды нет. Решение принято ставить в Ялте опреснение для гарантированного водоснабжения», — объяснил глава республики.

Также, по его словам, дела обстоят и с подземными источниками вокруг Симферополя. Максимум, что можно добыть таким образом – это 15-20 тысяч кубометров пресной воды в сутки. Поэтому, подчеркнул Аксенов, было принято решение для нужд столицы Крыма необходимо построить опреснительную установку в Сакском районе, в селе Фрунзе.

Напомним, в советское время для обеспечения полуострова Крым пресной водой был построен Северо-Крымский канал, через который на полуостров поступала вода из Днепра. Таким образом обеспечивалось до 85% потребностей полуострова в воде.

Однако, после того, как весной 2014 года жители Крыма и Севастополя воспользовались своим правом на самоопределение и в ходе демократичного референдума проголосовали за воссоединение с Россией, Украина объявила им водную блокаду и перекрыла Северо-Крымский канал.

Как заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, Киев, водной блокадой Крыма, нарушает европейские и международные конвенции, гарантирующие крымчанам право на обеспечение базовых потребностей, в том числе на доступ к питьевой воде.

Россия, со своей стороны. Предпринимает все меры по снабжению жителей Крыма и Севастополя пресной водой.

В октябре 2020 года на полуострове началась реализация утвержденного российским правительством плана по обеспечению водоснабжения Республики Крым, на которую до 2024 года планируется выделить 48 миллиардов рублей из Резервного фонда.