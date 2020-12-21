Депутат Менделевич призвал не паниковать из-за новой мутации коронавируса

Новая мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, не заслуживает такого ажиотажа, считает депутат Госдумы Борис Менделевич.

Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич призвал россиян не поддаваться панике из-за нового мутировавшего штамма коронавируса, а дождаться полноценных исследований. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» он заметил, что научных доказательств опасности новой мутации, выявленной в Великобритании, так никто не предоставил.

«Здесь как нельзя кстати походит пословица: "обожглись на молоке, дуем на воду". То, что у вирусов возникают разные мутации, известно давно. То, что у нового коронавиурса они могут появиться — мы тоже знаем и слышали заявления не раз. Мы все помним этих несчастных датских норок, которых истребили, а потом выяснилось, что напрасно. И сейчас научных фактов не было приведено. Пока все это мы слышим из уст чиновников медицины Великобритании. На мой взгляд предпринимать сверхмеры не стоит», — считает парламентарий.

На фоне заявлений властей о новом штамме коронавируса ряд европейских государств объявили о приостановке авиарейсов из Великобритании. Так, об ограничении транспортного сообщения с Соединенным Королевством заявили Нидерланды, Франция, Германия, Италия, Австрия, Швейцария и другие. Срок запрета полетов в этих странах различается: где-то он действует до конца года, а где-то авиасообщение остановлено на неопределенный срок. Борис Менделевич поддержал идею приостановить полеты в Британию из России с 22 по 29 декабря.

«Но все это стоит сделать не на основе каких-то газетных уток или высказываний людей, чья компетенция в области вирусологии и эпидемиологии оставляет желать лучшего. Все это должно основываться на неких научных фактах. Специалисты нашего Роспотребнадзора и наши ученые получают данные от коллег, в том числе из Британии. Решение буле приниматься штабом исходят из рекомендаций специалистов», — сказал врач.

В целом, проблема нового штамма COVID-19 не стоит того ажиотажа, который она вызвала, говорит Менделевич. По его мнению, в этой истории гораздо больше политики, в том числе внутри Великобритании.

«Мы знаем, что они провалили всю противоэпидемическую политику. Они изначально оказывались во все это верить и проводить мероприятия, которые бы притормозили распространение коронавируса . А сейчас они хватаются за соломинки, чтобы вводить тотальные локдауны или заявить миру, что выявили какой-то очень злой штамм коронвируса. Я могу сделать свой личный прогноз, что это будет, как с датскими норками», — заключил Менделевич.

Ранее в Дании было уничтожено более 15 миллионов норок, когда у норок на одной из звероферм был обнаружен коронавирус. С тех пор в обществе не прекращаются споры, насколько юридически было правомочно требовать от владельцев звероферм уничтожения всех норок.

Оппозиция требует судебного разбирательства действий премьер-министра Дании Метты Фредериксен и экс- министра окружающей среды и продовольствия Могенса Йенсена, которых обвиняют в уничтожении норок в стране, а также в уничтожении важного сектора экономики Дании.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса. На тот момент им заразились более тысячи человек в Лондоне, графствах Эссекс, Кент и Хертфордшир. С новым штаммом может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии, считает министр.

На экстренной пресс-конференции 19 декабря Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен. Именно он, по мнению Джонсона, послужил причиной резкого роста заболеваемости в стране после отмены национального карантина 2 декабря. Это вынудило власти принимать жесткие меры, однако доказательств повышенной смертности пока нет.

Всю информацию о штамме передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Там сообщили, что новый тип коронавируса кроме Великобритании уже выявили в Нидерландах, Дании и Австралии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее обратил внимание, что в Кремле внимательно следят за сведениями о мутации коронавируса в Соединенном Королевстве, и подчеркнул, что решение по вопросу авиасообщения должен принимать правительственный штаб.

Роспотребнадзор, в свою очередь, выпустил заявление, в котором подчеркнул, что выявленные мутации вируса почти не влияют на клиническую картину. В ведомстве напомнили, что мутации «ожидаемы для вирусов» и чаще всего являются просто «нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов».

В ведомстве добавили, что в субъектах РФ организовали регулярный отбор материала у больных COVID-19. Образцы направляются в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями «Вектор», который имеет «большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов».