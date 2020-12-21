Депутат «СР» Гартунг опроверг слухи о слиянии с партией Захара Прилепина

Сам писатель и лидер «За правду» от обсуждения возможного объединения с социал-демократами отказался.

В политических телеграм-каналах все чаще появляется информация о возможном слиянии «Справедливой России» с партией Захара Прилепина «За правду» и «Патриотами России» Геннадия Семигина. По сообщениям различных источников, на прошлой неделе уже заседала трехсторонняя комиссия по объединению. Прогнозируют, что политическую сделку могут оформить уже в конце января.

Захар Прилепин слухи пока что не комментирует, хотя признается, что журналисты названивают ему уже вторые сутки. При этом еще 5 декабря на конференции левых сил «Время, вперед!» писатель высказывал мысль о готовности сотрудничать с любыми адекватными его взглядам политическими организациями.

«За 30 лет левый интеллект так и не смог полноправно вписать себя в государственную матрицу», — жаловался публицист.

Думский долгожитель из команды Сергея Миронова депутат Валерий Гартунг в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» заверил, что для прохождения в Госдуму в 2021 году «Справедливой России» помощники не нужны. Эсер также подчеркнул, что ни о каком слиянии ему неизвестно. Вместе с этим Гартунг подтвердил, что переговоры об объединении партий велись, но «это было давно». Сейчас же, по его мнению, «речь может идти только о вхождении кого-либо в "СР"».

«У нас растет рейтинг, и мы ставим задачу выйти на второе место!» — уверенно продекламировал политик.

Напомним, что в Государственной Думе VII созыва фракции справедливороссам досталось всего лишь 23 депутатских мандата. Второе место Валерий Гартунг планирует отвоевать у коммунистов, от лица которых в нижней палате заседают 43 человека.

В преддверии так называемого «высокого сезона» политолог Сергей Гречишников оценил готовность последователей идей Ленина к избирательной кампании, заверив, что КПРФ необходимо закрывать.

Политический консультант Игорь Байша также посетовал, что команда Зюганова «с самого своего основания была симулякром, призванным самортизировать для россиян последствия распада Советского Союза».

Как и упомянутый Захар Прилепин, эксперты уверены, что сторонники КПРФ давно не являются приверженцами идей коммунизма, лишь прикрываясь «левой повесткой».

Напомним, что выборы в Госдуму Российской Федерации назначены на Единый день голосования — 19 сентября 2021 года, хотя ходят слухи о том, что избирательная кампания пройдет досрочно.