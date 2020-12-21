Индийский врач из красной зоны рассказал о коронавирусной пневмонии

Хирург и анестезиолог-реаниматолог из Индии Алок Мишра работает в красной зоне. Он рассказал, как выглядит пневмония при COVID-19.

Хирург и анестезиолог-реаниматолог из Индии Алок Мишра работает в красной зоне. Он рассказал, как выглядит пневмония при COVID-19.

По словам специалиста, пневмония нетипичная. В начале пандемии большинство смертей были от гипоксии или асфиксии. Так, сейчас летальные исходы, в основном, от тромбоэмболии. Он отметил, что легкие больных буквально "забиты тромбами" в случаях тяжелого течения коронавируса.

Врач сообщил, что вирус нарушает свертываемость крови. В легких возникает очень много тромбов, которые способны закупорить легочную артерию, что влечет за собой остановку сердца. Мишра уверен, что COVID-19 является искусственным.

Алок Мишра объясняет, что смертность значительно снизилась. Пока самыми опасными являются запущенные случаи заболевания. Многие пациенты пьют лошадиную дозу антибиотиков и затягивают с госпитализацией, поэтому доводят себя до такого состояния.

Также важно следить за своим самочувствием. Если симптомы держатся 2–3 дня, надо пойти к участковому врачу. Спустя неделю можно сделать компьютерную томографию для выявления признаков пневмонии. В результате такого бережного отношения к своему здоровью, человек сможет перенести болезнь в легкой форме и без риска для жизни, поделился реаниматолог с kp.ru.

Меньше всего заражению коронавирусной инфекцией подвержены женщины в возрасте от 20 до 40 лет, заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин. Об этом сообщает телеканал "360".