Попавшего в снежный плен американца вытащили из машины спустя 10 часов

Жителя Нью-Йорка спасли после того, как его автомобиль оказался в снежном плену во время сильного шторма. В итоге американец провел в машине около десяти часов.

Жителя Нью-Йорка спасли после того, как его автомобиль оказался в снежном плену во время сильного шторма. В итоге американец провел в машине около десяти часов.

Местные полицейские откликнулись на вызов американца, однако обнаружить его авто среди огромного количества снега не смогли. Лишь чудом один из правоохранителей ударился о лобовое стекло и обнаружил застрявшего мужчину. Его вытащили из машины и отвезли в больницу, сообщает Sky News.

Снежный шторм Гейл принес на восточное побережье США минусовые температуры и рекордное количество снега. Первый снежный шторм сезона буквально похоронил северную часть штата Нью-Йорк. Губернатор города Эндрю Куомо в связи с этим объявил чрезвычайное положение в 18 округах и посоветовал горожанам по возможности не выходить из дома.

Кроме того, Куомо отметил, что за последние сутки зафиксировано более девяти тысяч отключений электроэнергии, 600 несчастных случаев и два летальных исхода. Сильный снегопад обрушился также на Мэриленд и Пенсильванию.