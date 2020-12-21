В Петербурге до конца года появятся около 2 тысяч коек для больных COVID-19

Руководству инфекционных стационаров Петербурга поручили наращивать мощности коечного фонда. О необходимости принятия таких мер заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

Руководству инфекционных стационаров Петербурга поручили наращивать мощности коечного фонда. О необходимости принятия таких мер заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

Правительству города необходимо способствовать активизации работы по вакцинации петербуржцев от COVID-19, уточнил он. Во время совещания с руководителями комитета по здравоохранению вице-губернатор заявил, что до конца декабря в Петербурге откроют порядка 2 тыс. коек для коронавирусных пациентов.

Специалисты планируют разместить около 1,5 тыс. коек на территории временного инфекционного госпиталя в "Ленэкспо", подчеркнул Эргашев. Вдобавок к этому, дополнительные места появятся в НМИЦ им. Алмазова и Первом медицинском университете (еще 210 коек).

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос передачи задач по вызову врача на дом, перепоручив их Единой региональной информационно-справочной службе "122". Об этом сообщает телеканал "360".