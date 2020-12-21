Российский «Аурус» поразил японские СМИ

Японские журналисты не смогли остаться равнодушными к российскому автомобилю представительского класса Aurus Senat, которым пользуется президент РФ Владимир Путин.

Японские журналисты не смогли остаться равнодушными к российскому автомобилю представительского класса Aurus Senat, которым пользуется президент РФ Владимир Путин.

Издание Carview! сообщает, что впервые широкая публика увидела «роскошный представительский лимузин» российского производства Aurus Senat Limousine 7 мая 2018 года, когда Владимир Путин прибыл на нем в Кремль на собственную инаугурацию. А заграницей России автомобиль впервые увидели в июле 2019 года — российский лидер пользовался им на саммите «Большой Двадцатки» в Осаке, хотя обычно в подробных поездках он ездил на автомобилях Mercedes-Benz.

При этом японский информационный портал Yahoo News Japan сообщает читателям, что они крупно ошибаются, если продолжают читать Россию отсталой страной в сфере автопрома.

«В настоящее время в этой стране работает много автосборочных гигантов, выпускающих как отечественные, так и зарубежные автомобили. В 2019 году в стране было произведено 1 512 600 легковых автомобилей. Около 60% — это машины зарубежных марок. В 2020 году выпуск автомобилей в России вырос на 10%», — сообщает портал.

Как отмечают журналисты, в России, помимо производства иностранных автомобилей, налажено производство отечественных машин, которыми занимаются такие автогиганты как УАЗ, ГАЗ, АВТОВАЗ, ЗМА, Лада Ижевск. Однако в этом ряду особняком стоит производство автомобилей линейки Aurus, вокруг которой царит «атмосфера потрясающей открытости».

Правительственные модели автомобиля Aurus, удивленно отмечают японские журналисты, свободно продаются на внутреннем рынке и предлагаются на экспорт. Сам российский президент Владимир Путин продвигает гордость отечественного автопрома арабским шейхам. Кроме того, возможно, автомобиль будет продан членам китайского правительства.

«Лимузин оборудован всеми современнейшими системами безопасности и связи, он может противостоять любой нештатной ситуации, включая целенаправленное нападение. В чем-то российский "Аурус" походит на лимузин американского президента "Кадиллак Бист"», — говорится в материале.

Читатели портала выразили свое восхищение автомобилем, сравнив его с Rolls-Royce и Chrysler.