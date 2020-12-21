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17:58   21 Декабря 2020
Весь мир

Российский «Аурус» поразил японские СМИ

Российский «Аурус» поразил японские СМИ

Японские журналисты не смогли остаться равнодушными к российскому автомобилю представительского класса Aurus Senat, которым пользуется президент РФ Владимир Путин.

Издание Carview! сообщает, что впервые широкая публика увидела «роскошный представительский лимузин» российского производства Aurus Senat Limousine 7 мая 2018 года, когда Владимир Путин прибыл на нем в Кремль на собственную инаугурацию. А заграницей России автомобиль впервые увидели в июле 2019 года — российский лидер пользовался им на саммите «Большой Двадцатки» в Осаке, хотя обычно в подробных поездках он ездил на автомобилях Mercedes-Benz.

При этом японский информационный портал Yahoo News Japan сообщает читателям, что они крупно ошибаются, если продолжают читать Россию отсталой страной в сфере автопрома.

«В настоящее время в этой стране работает много автосборочных гигантов, выпускающих как отечественные, так и зарубежные автомобили. В 2019 году в стране было произведено 1 512 600 легковых автомобилей. Около 60% — это машины зарубежных марок. В 2020 году выпуск автомобилей в России вырос на 10%», — сообщает портал.

Как отмечают журналисты, в России, помимо производства иностранных автомобилей, налажено производство отечественных машин, которыми занимаются такие автогиганты как УАЗ, ГАЗ, АВТОВАЗ, ЗМА, Лада Ижевск. Однако в этом ряду особняком стоит производство автомобилей линейки Aurus, вокруг которой царит «атмосфера потрясающей открытости».

Российский «Аурус» поразил японские СМИ

Правительственные модели автомобиля Aurus, удивленно отмечают японские журналисты, свободно продаются на внутреннем рынке и предлагаются на экспорт. Сам российский президент Владимир Путин продвигает гордость отечественного автопрома арабским шейхам. Кроме того, возможно, автомобиль будет продан членам китайского правительства.

«Лимузин оборудован всеми современнейшими системами безопасности и связи, он может противостоять любой нештатной ситуации, включая целенаправленное нападение. В чем-то российский "Аурус" походит на лимузин американского президента "Кадиллак Бист"»,  — говорится в материале.

Читатели портала выразили свое восхищение автомобилем, сравнив его с Rolls-Royce и Chrysler.

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#россия #путин #япония #автопром #aurus #аурус

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