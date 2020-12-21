Дальний Восток станет доступнее для перелетов

Новая дальневосточная авиакомпания поможет жителям труднодоступных населенный пунктов передвигаться во все российские регионы, рассказал авиаэксперт Роман Гусаров.

Новая дальневосточная авиакомпания поможет жителям труднодоступных населенный пунктов передвигаться во все российские регионы, рассказал авиаэксперт Роман Гусаров.

Президент РФ Владимир Путин поручил внести предложение по созданию авиакомпании, которая будут совершать перевозки на Дальнем Востоке. Воздушное сообщение особенно важно для этого региона России, в связи с большими расстояниями и непростыми климатическими условиями, сообщает "Экономика сегодня".

Новая авиакомпания будет организована на базе "Авроры" до 1 февраля следующего года. Основная задача организации сделать полеты бюджетными, безопасными и качественными. Цена на рейсы будет зависеть от типа самолета, расстояния по маршруту и стоимости топлива.