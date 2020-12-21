Кремль сообщил, что угрозы жизни россиян в ЦАР нет

Россия внимательно следит за ситуацией в ЦАР, где правительственные силы противостоят повстанцам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия внимательно следит за ситуацией в ЦАР, где правительственные силы противостоят повстанцам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Москва обеспокоена событиями в Центральноафриканской Республике, сообщил Песков журналистам в понедельник.

"Мы отслеживаем ситуацию, получаем информацию оттуда и анализируем ее. Информация, которая оттуда поступает, является поводом для серьезной обеспокоенности", — сказал Песков.

Угрозы для жизни российских граждан, находящихся в ЦАР, нет, добавил Песков.

"Но в том числе и поэтому мы очень внимательно отслеживаем поступающие оттуда новости", — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

На прошлой неделе несколько вооруженных группировок повстанцев сформировали в Центральноафриканской Республике антиправительственную коалицию, цель которой —противодействовать президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадере. Действующий лидер намерен баллотироваться на второй срок.