Мэр Екатеринбурга занял пост вице-губернатора в администрации области

Должность вице-губернатора в администрации Свердловской области занял мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Должность вице-губернатора в администрации Свердловской области занял мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

На должность вице-мэра Екатеринбурга ранее был назначен Алексей Орлов, занимающий пост первого замгубернатора Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о новом назначении Высокинский после рабочей встречи с мэром уральской столицы в понедельник. Последний принял предложение и займет новый пост после окончания необходимых процедур, сообщили в департаменте информационной политики области. Куйвашев попросил чиновников бережно отнестись к коллективам, сформированным в правительстве и городской администрации.