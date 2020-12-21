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16:51   21 Декабря 2020
Политика

Мэр Екатеринбурга занял пост вице-губернатора в администрации области

Мэр Екатеринбурга занял пост вице-губернатора в администрации области

Должность вице-губернатора в администрации Свердловской области занял мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

На должность вице-мэра Екатеринбурга ранее был назначен Алексей Орлов, занимающий пост первого замгубернатора Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о новом назначении Высокинский после рабочей встречи с мэром уральской столицы в понедельник. Последний принял предложение и займет новый пост после окончания необходимых процедур, сообщили в департаменте информационной политики области. Куйвашев попросил чиновников бережно отнестись к коллективам, сформированным в правительстве и городской администрации.

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#екатеринбург #мэр #свердловская область #александр высокинский

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