Историк Жуков: Россиянам пора перестать фыркать при упоминании имени Сталина

Историк-сталинист Юрий Жуков призвал жителей России не забывать о роли Иосифа Сталина в истории становления страны.

В минувшую пятницу, 18 декабря, страна отметила день рождения Иосифа Виссарионовича Джугашвили, более известного, как глава СССР и генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин. Он родился 142 года назад (18 декабря 1878 года), и сейчас в стране сложно найти человека, который относился бы к вождю равнодушно.

Одни вспоминают голодомор, политические ссылки, казни и развал церкви, другие кивают на продуктивные пятилетки, общий рост уровня грамотности населения, развитие науки и повсеместную индустриализацию. В конце концов, под командованием Сталина Советский Союз одержал победу над Третьим рейхом в кровопролитной войне. Опять же, не без потерь и многочисленных исторических споров о целесообразности тех или иных маневров и операций.

В начале 2000-х годов примерно половина россиян к фигуре Иосифа Сталина относилась резко негативно. Ближе к началу президентства Дмитрия Медведева (2008–2012 годы) такая оценка сменилась на нейтральную. В апреле 2019 года социологи пришли к выводу, что уровень одобрения советского вождя жителями России побил исторический рекорд.

Тогда историческую роль Сталина назвали «положительной» 70% опрошенных россиян. Каждый второй (51%) рассказал о своем уважении и восхищении генералиссимусом СССР. Всего 14% объявили, что кроме раздражения и отвращения при упоминании имени Сталина они не испытывают ничего, а 26% людей признались вождю в равнодушии.

Таким образом, отношение россиян к главе СССР с годами только улучшается. Эта тенденция должна продолжаться, а стране стоит отказаться от негативных оценок фигуры Сталина и «перестать фыркать» при каждом упоминании этой фамилии, полагает доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков. День рождения советского вождя историк не отмечал, однако в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» не упустил возможность вспомнить главную заслугу Иосифа Сталина.

«По прошествии стольких лет мы должны признать, нравится нам это или нет, что для страны имя Иосифа Сталина значит очень многое. Только благодаря ему мы сумели выстоять и победить в войне [Великой Отечественной] и восстановить разрушенное хозяйство. Это самое главное. После этого мы стали одной из двух сверхдержав, в короткий срок создав свое атомное оружие и развив ракетостроение. Это очень большая заслуга. Пора нам перестать фыркать при его [Сталина] имени и говорить о нем то, что он заслуживает. Без него нашей страны не было бы», — заявил эксперт.

Отмечать в России день рождения Сталина как национальный праздник не стоит, считает Жуков. Достаточно помнить о достижениях советского вождя и объективно оценивать его историческое наследие. А его, при всех минусах и человеческих жертвах, трудно не замечать. Доктор исторических наук также ответил всем тем, кто ругает Сталина за развал церкви.

«Пора уже объяснить народу, что Сталин боролся не с верой людей в бога, а со средневековой и отсталой структурой церкви. И когда он понял, что ничего не получается, он же восстановил патриаршество. Верующим следует помнить это и принимать», — подчеркнул эксперт.

В понедельник, 21 декабря, коммунисты из КПРФ почтили память вождя, возложив цветы к его могиле у кремлевской стены. Глава партии Геннадий Зюганов произнес торжественную речь, в которой обратил внимание, что со Сталиным «российской державе повезло». Судя по фотографиям на официальном сайте КПРФ, церемония вновь прошла без соблюдения мер социальной дистанции.