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17:42   22 Декабря 2020
Весь мир

Граждане США получат по 600 долларов из-за COVID-19

Граждане США получат по 600 долларов из-за COVID-19

Палата представителей Конгресса США проголосовала за новый пакет стимулирования экономики на сумму более 900 миллиардов долларов в связи с пандемией COVID-19. Основной мерой поддержки является выплата каждому взрослому и ребенку по $600 (примерно 44 тыс. российских рублей). Другие средства планируется выделить на поддержку образования и предпринимательства.

Также в сеть попал 5593-страничный документ Конгресса, который дополняет принятый законопроект помощи гражданам при пандемии COVID-19 и включает в себя расходы США за рубежом. Например, $25 млн в Пакистан на «демократические и гендерные программы», $130 млн на поддержку демократии в Непале, $132 млн «на помощь Грузии», $453 млн «на помощь Украине» и до 15 млн долларов «на ремонт высокопрочного катера» в Шри-Ланке, сообщает Breitbart.

В США раздадут гражданам по 600 долларов из-за COVID-19

Такое необычное дополнение к «помощи от COVID-19» конгрессмены еще не приняли, но пользователи Twitter уже возмущены намерением властей США распределить бюджет на подобные цели в разгар пандемии, когда многие американские семьи испытывают недостаток средств. Конгрессмен и республиканец Энди Биггс, который выступил против дополнения к законопроекту, написал, что это очередная попытка пролоббировать невыгодный для граждан закон, последствия которого будут видны в будущем.  

«Просто еще один законопроект, который мы должны принять, прежде чем американский народ откроет для себя все вкусности, которые с особым интересом запихнули в него за последнюю неделю», - написал конгрессмен.

Ранее министерство торговли США опубликовало список из 103 российских и китайских компаний, которые попадут под экспортные ограничения. 

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