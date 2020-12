Граждане США получат по 600 долларов из-за COVID-19

Палата представителей Конгресса США проголосовала за пакет стимулирования экономики, размер которого превышает $900 млрд.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за новый пакет стимулирования экономики на сумму более 900 миллиардов долларов в связи с пандемией COVID-19. Основной мерой поддержки является выплата каждому взрослому и ребенку по $600 (примерно 44 тыс. российских рублей). Другие средства планируется выделить на поддержку образования и предпринимательства.

Также в сеть попал 5593-страничный документ Конгресса, который дополняет принятый законопроект помощи гражданам при пандемии COVID-19 и включает в себя расходы США за рубежом. Например, $25 млн в Пакистан на «демократические и гендерные программы», $130 млн на поддержку демократии в Непале, $132 млн «на помощь Грузии», $453 млн «на помощь Украине» и до 15 млн долларов «на ремонт высокопрочного катера» в Шри-Ланке, сообщает Breitbart.

Такое необычное дополнение к «помощи от COVID-19» конгрессмены еще не приняли, но пользователи Twitter уже возмущены намерением властей США распределить бюджет на подобные цели в разгар пандемии, когда многие американские семьи испытывают недостаток средств. Конгрессмен и республиканец Энди Биггс, который выступил против дополнения к законопроекту, написал, что это очередная попытка пролоббировать невыгодный для граждан закон, последствия которого будут видны в будущем.

We still don’t have text yet for this massive spending bill, and we’ll likely be expected to vote on it later today. Just another bill we have to pass before the American people discover all the goodies that special interests jammed into it over the past week. https://t.co/l2A6ygSEPF