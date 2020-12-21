Пострадавшая от укуса чау-чау жительница Волжского отсудила получение денежной компенсации у хозяина собаки.

Пострадавшая от укуса чау-чау жительница Волжского отсудила получение денежной компенсации у хозяина собаки.

Волжский городской суд постановил взыскать с заводчика деньги за то, что на крупной собаке не было намордника. Хозяин чау-чау попытался оспорить решение в областном суде, но проиграл процесс, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Инцидент произошел в СНТ "Коммунальник", где на 57-летнюю женщину напала соседская собака и разорвала губу. Дачницу госпитализировали с рваными ранами верхней губы и подбородка. Теперь владельцу питомца предстоит выплатить волжанке 40 тысяч рублей компенсации.