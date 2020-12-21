Сотрудники МЧС выловили труп дедушки из озера в Тверской области

Спасатели Тверской области обнаружили в озере Селигер утонувшего пенсионера. Тело мужчины передали правоохранителям.

Спасатели Тверской области обнаружили в озере Селигер утонувшего пенсионера. Тело мужчины передали правоохранителям.

Установлено, что погибшим является 87-летний местный житель, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Трагедия произошла недалеко от села Зальцо Осташковского городского округа. Спасатели добавили, что за сегодняшний день вытащили из воды уже двух провалившихся под лед мужчин, однако им удалось выжить.

Недавно в ХМАО под лед провалились два автомобиля. Двое мужчин не смогли выбраться из салона и утонули вместе с машинами, сообщало издание URA.RU.