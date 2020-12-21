"Аэрофлот" отменяет рейсы в Великобританию

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 декабря временно приостанавливает пассажирские перевозки в Великобританию. Это связано с решением оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 декабря временно приостанавливает пассажирские перевозки в Великобританию. Это связано с решением оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Перевозчик обязуется вернуть деньги всем пассажирам, у которых были куплены билеты на рейсы до Лондона на ближайшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". Авиасообщение с Великобританией прекращается на семь дней в полночь с 21 на 22 декабря.

Возврат средств за билеты на отмененные рейсы осуществляется в полном размере. Пассажирам необходимо будет предоставить перевозчику чек или квитанцию за ранее совершенную оплату места в самолете.