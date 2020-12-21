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15:51   21 Декабря 2020
Армия

Путин поручил увеличить долю современного вооружения РФ в ядерных силах до 88%

Путин поручил увеличить долю современного вооружения РФ в ядерных силах до 88%

Президент РФ Владимир Путин поручил повысить долю новейшего вооружения России в силах ядерного сдерживания до 88,3%.

Глава государства сравнил скорость развития вооружений в России с гонкой "Формулы-1". Он отметил, что в стране уже превзошли эти показатели. На данном этапе развитие идет с большой скоростью. При этом Россия потеряет свои позиции, если развитие приостановится.

Сейчас доля современного вооружения в стране — более 70%. Лидер страны поставил задачу увеличить эти показатели к следующему году.

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#россия #путин #вооружение

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