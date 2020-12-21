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15:40   21 Декабря 2020
Армия

Главы МИД РФ и Азербайджана по телефону обсудили исполнение заявления по Карабаху

Главы МИД РФ и Азербайджана по телефону обсудили исполнение заявления по Карабаху

Диалог по выполнению трехстороннего заявления по Карабаху состоялся между Азербайджаном и Россией. 

Обсуждение о соблюдении договоренностей прошло между министрами иностранных дел двух стран — Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым. Об этом рассказали в пресс-службе МИД Азербайджана.

"21 декабря состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова. Министры обменялись мнениями об исполнении вопросов, вытекающих из совместного заявления до 10 ноября, и повестке дня двусторонних отношений", — сообщили в ведомстве.

Байрамов и Лавров также обсудили региональные вопросы, представляющие общий интерес.

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#россия #азербайджан #нагорный карабах

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