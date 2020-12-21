Хазин рассказал о «первом гвозде в крышку гроба» глобальной экономики

Экономист объяснил, к чему приведет смена политического курса США в сторону демократов.

Современная глобальная экономика разрушается, и стоит за этим мировая финансовая элита, в том числе крупные игроки из США. Такое мнение выразил экономист Михаил Хазин, сообщает информационное издание «Экономика Сегодня». По его словам, «первым гвоздем в крышку гроба» можно считать новый закон, который подписал президент США Дональд Трамп.

Документ запрещает торговать на бирже США тем компаниям, которые Вашингтон считает «непрозрачными». Помимо этого, все участники торгов должны будут исполнять законы и политику Соединенных Штатов. Перед подписанием Трампа закон приняли в Палате представителей Конгресса, где правит демократическое большинство. Это значит, что резолюцию одобрила мировая финансовая элита, считает Хазин.

«Люди, стоящие за [Джо] Байденом, те самые транснациональные финансисты и элита западного глобального проекта, дали команду этот закон пропустить. Это принципиальный момент. Люди, которые создавали ВТО в 1944 году на Бреттон-Вудской конференции, и которые бешено дрались за сохранение мировой долларовой системы любой ценой, дали команду принять закон, который ее фактически разрушает. Вопрос, почему это сделано», — объяснил экономист.

В части избранного президента США Джозефа Байдена, который станет 46-м американским лидером 20 января 2021 года (после церемонии инаугурации), Хазин обратил внимание, что крайне важен его политический вектор. Если экономика США сможет продержаться при Трампе, то с переменой курса в сторону демократов ее ожидает крах в течение пары лет.

«Они [американцы] не глупые – они что-то стали понимать. Происходящие события ведут нас к ужесточению кризиса», — подытожил специалист.

Ранее стало известно, что будущий президент США Джо Байден уже вовсю работает над новыми санкциями против России вместе со своей командой. Пожилой демократ задумался об ограничениях в качестве ответа на недавнюю кибератаку на Национальное управление телекоммуникаций и информации (NTIA) и Департамент казначейства США. Взломщиков искали недолго: во всем обвинили пресловутых «российских хакеров», которые якобы действовали по указке Москвы.