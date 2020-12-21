15:31 21 Декабря 2020Экономика
Депутат ГД не поддержал аннулирование решения по возврату налога самозанятым
Аннулирование решения Правительства Российской Федерации не оценил депутат Государственной думы Сергей Вострецов.
Аннулирование решения Правительства Российской Федерации не оценил депутат Государственной думы Сергей Вострецов.
С 1 декабря 2020 года бонус перестает полностью погашать налоговую базу, как было сказано всем российским самозанятым гражданам. Предварительный налог продолжает начисляться россиянам, и обещание правительства было аннулировано, заявил депутат.
"Первый "звоночек", касающийся минусов выхода самозанятых из "тени", был в первую волну пандемии", — добавил чиновник.
Речь идет о выплатах по безработице, начисляя которые, власти страны не могли определиться со статусом самозанятых. В результате чего часть из них была привлечена к ответственности за мошенничество, встав на учет, заключил Вострецов.