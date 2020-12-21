Путин возглавит новый Государственный совет

Президент России Владимир Путин подписал указ о новом составе Государственного совета РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о новом составе Государственного совета РФ.

В состав Госсовета России вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, а также лидеры парламентских партий. Главой Государственного совета станет президент России Владимир Путин. По словам помощника руководителя государства Игоря Левитина, при Госсовете будет работать 18 комиссий по социально-экономическому развитию.