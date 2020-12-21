Россия построит второй опытный самолет Ил-114-300 по новым технологиям

Российские инженеры создают универсальную платформу, на базе которой можно будет создавать самолеты различного назначения.

На производственной площадке ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в Ростех) в настоящее время строят второй опытный самолет Ил-114–300, который получит обновленный планер. Первый образец одновременно с этим проходит летные испытания, сообщает пресс-служба Ростеха.

«Ил-114–300 будет производиться с применением технологий бесстапельной сборки. Технология обеспечивает снижение затрат на подготовку производства, высокую точность работ. Корректировка положения агрегатов и составных элементов планера осуществляется при помощи автоматики с точностью до сотой доли миллиметра. В данный момент на стенде автоматизированной сборки завершается стыковка планера самолета», — заявили в пресс-службе.

Следующий этап будет включать в себя стыковку крыла и хвостового оперения. После этого второй опытный образец также сможет приступить к испытаниям. В Ростехе рассказали, что это произойдет в 2021 году.

Ил-114–300 – это полноценная и универсальная платформа, на которой в будущем можно будет создавать самолеты различного назначения: от гражданской авиации и грузоперевозок до медицинского борта, приспособленного для перевозки раненых. Техническая начинка позволяет использовать эти самолеты в сложных климатических условиях и даже на площадках, которые не подготовлены для взлета и посадки.

Разработка ведется с помощью совместной работы сразу нескольких концернов Ростеха. К примеру, предприятие КРЭТ (концерн «Радиоэлектронные технологии») разработало новейший цифровой пилотажно-навигационный комплект, а на авиазаводе «Сокол» в Нижнем Новгороде собирают отсеки фюзеляжа.