«Тюменская оккупация»: Ройзман о возможном назначии нового мэра Екатеринбурга

Бывший градоначальник четвертого по величине мегаполиса России выразил недовольство управленческой экспансией из соседнего региона.

В Екатеринбурге грядут кадровые перестановки. Александр Высокий, который продержался на посту мэра Екатеринбурга два года, со дня на день уйдет в отставку. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве Свердловской области. На место Высокинского назначат Алексея Орлова — выходца из Тюмени, который приехал в Екатеринбург в год назначения губернатором Евгения Куйвашева.

Процесс смены власти уже запущен. В понедельник Высокинский назначил Орлова первым замглавой Екатеринбурга. В мэрии рассказали, что на новом посту он будет курировать вопросы городской экономики и развития муниципалитета. Занимавший ранее должность вице-мэра Александр Ковальчик, в свою очередь, назначен руководителем аппарата администрации города.

По данным источников, следом заявление об уходе напишет сам Высокинский, после чего перейдет на работу в правительство Свердловской области. После этого Орлов автоматически станет исполняющим обязанности главы Екатеринбурга, а гордума должна будет объявить конкурс на пост главы города. До завершения многоходовочки по смене власти в четвертом по величине российском мегаполисе Орлов будет фактически руководить городом.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» раскритиковал кадровые перестановки на Среднем Урале. Он назвал назначение Орлова «ползучей тюменской оккупацией Екатеринбурга».

«Это плохо для Екатеринбурга. Екатеринбург — полуторамиллионный город, один из самых лучших, самых мощных городов страны, с невероятным экономическим и научным потенциалом. С чего вдруг во главе Свердловской области встает человек из Тюмени, малообразованный, и с чего вдруг он ставит туда своих назначенцев? Их что, в Екатеринбурге не было?», — спрашивает Ройзман.

Под начальством Куйвашева Орлов работает с 2005 года. В годы, когда губернатор Свердловской области еще возглавлял Тобольск, Орлов был его первым замом. С 2007 года, когда Куйвашев занял пост мэра Тюмени, чиновник перешел туда на должность замлавы города по экономике, финансам и налогам.

Позже дороги Орлова и Куйвашева ненадолго разошлись. Нынешний вице-мэр Екатеринбурга несколько лет проработал руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области. К работе с Куйвашевым Орлов вернулся в 2012 году, когда тот стал губернатором Свердловской области. Тогда Орлов был назначен заместителем председателя регионального правительства. В этом же году Орлов получил должность одного из заместителей главы Совета по инвестициям Свердловской области.

В августе 2014 года вице-премьер был официально назначен на пост первого заместителя председателя правительства, затем занимал премьерский пост. До сегодняшнего дня чиновник являлся первым замгубернатора Свердловской области и отвечал за организацию работы правительства по управлению социально-экономическим развитием, курировал, в том числе, национальные и федеральные проекты. Орлов замещал Куйвашева каждый раз, когда тот уезжал в командировку или отпуск.

По мнению Ройзмана, тюменцы во главе региона преследуют личные цели, а все проводимые реформы городов-миллионов — «попытка раздербанить активы, оставшиеся от советской власти». Впрочем, экс-мэр не решился озвучить корреспонденту ПС достойного преемника.

«В Екатеринбурге достаточно образованных людей, которые интегрированы в город, пробыли всю жизнь. Пришел один тюменец, поставил другого. Для жителей Екатеринбурга это выглядит как оскорбление», — заключил Ройзман.

Сам же Высокинский без работы не останется. Сегодня же Куйвашев предложил ему вернуться в правительство региона и стать первым заместителем главы Свердловской области, пишет URA.RU. Тот согласился. На новой должности он будет курировалть вопросы экономики и заниматься развитием агломерации.

Напомним, Высокинский стал мэром в 2018 году. Бывший градоначальник Евгений Ройзман ушел в отставку в знак протеста против отмены прямых выборов на пост главы города Екатеринбурга. Высокинский пришел в администрацию с поста вице-губернатора. Вся его карьера связана именно с городской властью. Он работал в городском аппарате с 2000 года, в 2008–2016 годах был заместителем главы города и заместителем главы администрации Екатеринбурга.

В 2016 году губернатор назначил его своим заместителем. На этом посту Высокинский курировалл проект «Большой Екатеринбург». В первый же год Высокинского на посту главы случились протесты в сквере, после которых мэрии пришлось организовывать голосование по выбору нового места под храм Святой Екатерины. На второй обострилось противостояние мэра с думой Екатеринбурга, которая стремилась ограничить полномочия администрации и ужесточила правила отчета мэра.