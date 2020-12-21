Сатановский резко высказался об американцах: «Пока не топим, хотя могли бы»
Американцы опять пытаются выставить Россию виноватой за произошедшую на днях масштабную хакерскую атаку на государственные структуры США. Об этом в личном Telegram-канале пишет востоковед, политолог Евгений Сатановский.
Избранный президент США Джо Байден и его команда уверены, что к кибератаке причастна русская разведка, однако у них нет доказательств. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не верит в российскую версию и подозревает китайцев.
«Зато госсекретарь Помпео, в отличие от Трампа, верит. Перед Байденом выслуживается, что ли? Вполне вероятно – с него станется. Вдруг его новый начальник оценит, назначит куда-нибудь», — иронизирует политолог.
Итог расхождения во мнениях может оказаться каким угодно, пишет Сатановский с замечанием, что Байден в целом настроен на обострение российско-американских отношений. Например, Россию могут отключить от международной системы платежей SWIFT.
Американскому флоту, уверен востоковед, придется гораздо жестче вести себя по отношению к кораблям ВМФ России, которые прогоняют нарушителей водных границ.
«Пока не топят, хотя могли бы делать и это. Такой приказ американским командованием отдан. Чем кончится, увидим. Америка будет наращивать интенсивность провокаций по границам России по всем направлениям. Заметно по Украине и Белоруссии. Да и в Средней Азии и Казахстане много чего может произойти», — предсказывает политолог.
Либеральные политологи — «милые, образованные, интеллигентные и хорошо воспитанные, но ничего ни в чем не смыслящие люди» — советуют Москве «не гопничать», отмечает Сатановский. Но, по его словам, именно таких и бьют, в том числе и американцы.
«Зато, если есть перспективы нарваться, они ведут себя на редкость прилично. Трамп это, судя по всему, в свое время уловил и ограничивался криками и санкциями — и то, не по своей инициативе. Конгресс давил», — напоминает эксперт.
Теперь же России придется приучать американцев держаться подальше, на соответствующей дистанции, заключает Сатановский.
Напомним, на минувшей неделе генерал-лейтенант американских ВВС Джозеф Гуастелла заявил, что российские истребители все чаще перехватывают воздушные суда США в международном воздушном пространстве, в том числе и над Арктикой. При этом Гуастелла отметил, что в большинстве случаев ВКС России осуществляют перехваты безопасно, но Пентагон все равно относится негативно к подобным действиям российских военных летчиков.