Сатановский резко высказался об американцах: «Пока не топим, хотя могли бы»

Американцы опять пытаются выставить Россию виноватой за произошедшую на днях масштабную хакерскую атаку на государственные структуры США.

Американцы опять пытаются выставить Россию виноватой за произошедшую на днях масштабную хакерскую атаку на государственные структуры США. Об этом в личном Telegram-канале пишет востоковед, политолог Евгений Сатановский.

Избранный президент США Джо Байден и его команда уверены, что к кибератаке причастна русская разведка, однако у них нет доказательств. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не верит в российскую версию и подозревает китайцев.

«Зато госсекретарь Помпео, в отличие от Трампа, верит. Перед Байденом выслуживается, что ли? Вполне вероятно – с него станется. Вдруг его новый начальник оценит, назначит куда-нибудь», — иронизирует политолог.

Итог расхождения во мнениях может оказаться каким угодно, пишет Сатановский с замечанием, что Байден в целом настроен на обострение российско-американских отношений. Например, Россию могут отключить от международной системы платежей SWIFT.

Американскому флоту, уверен востоковед, придется гораздо жестче вести себя по отношению к кораблям ВМФ России, которые прогоняют нарушителей водных границ.

«Пока не топят, хотя могли бы делать и это. Такой приказ американским командованием отдан. Чем кончится, увидим. Америка будет наращивать интенсивность провокаций по границам России по всем направлениям. Заметно по Украине и Белоруссии. Да и в Средней Азии и Казахстане много чего может произойти», — предсказывает политолог.

Либеральные политологи — «милые, образованные, интеллигентные и хорошо воспитанные, но ничего ни в чем не смыслящие люди» — советуют Москве «не гопничать», отмечает Сатановский. Но, по его словам, именно таких и бьют, в том числе и американцы.

«Зато, если есть перспективы нарваться, они ведут себя на редкость прилично. Трамп это, судя по всему, в свое время уловил и ограничивался криками и санкциями — и то, не по своей инициативе. Конгресс давил», — напоминает эксперт.

Теперь же России придется приучать американцев держаться подальше, на соответствующей дистанции, заключает Сатановский.

Напомним, на минувшей неделе генерал-лейтенант американских ВВС Джозеф Гуастелла заявил, что российские истребители все чаще перехватывают воздушные суда США в международном воздушном пространстве, в том числе и над Арктикой. При этом Гуастелла отметил, что в большинстве случаев ВКС России осуществляют перехваты безопасно, но Пентагон все равно относится негативно к подобным действиям российских военных летчиков.