Актер Сергей Маковецкий рассказал о предательстве отца

Отец Сергея Маковецкого ушел от матери актера, несмотря на ее беременность. Артист никогда в жизни не встречался с отцом.

Отец Сергея Маковецкого ушел от матери актера, несмотря на ее беременность. Артист никогда в жизни не встречался с отцом.

Во время студенчества в театральном училище имени Щукина Маковецкий все же решился на знакомство с отцом. Артист узнал его место жительства и уже запланировал поездку, однако она сорвалась — актер внезапно заболел.

"Вдруг я сильно заболел. И две недели пролежал больным", — сказал Маковецкий в эфире программы "Судьба человека".

Добраться до отца так и не получилось. После выздоровления актеру нужно было возвращаться в училище. Лишь однажды по телефону Маковецкий поговорил с родителем. Он застал его, когда звонил домой матери, которая по-прежнему общалась с бывшим мужем.

Спустя несколько лет Маковецкий встретился в Киеве со своими родственниками — детьми отца от других женщин. От них Сергей узнал о смерти родителя, а также посмотрел его фотографии.

Ранее сообщалось, что Сергей Маковецкий заразился COVID-19. Сам артист не считает коронавирус "самой серьезной проблемой".