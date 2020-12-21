"Нельзя почивать на лаврах": Путин высказался о развитии российской военной техники

Россия не уступает странам, которые тратят на вооружения большие средства. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

Россия не уступает странам, которые тратят на вооружения большие средства. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства уверен, что у России нет шансов уступить тем странам, которые тратят огромные деньги на оборону. По словам президента, важно ничего не упустить при развитии и создании военной техники.

"Нельзя почивать на лаврах", — подчеркнул Путин.

Владимир Путин ранее на большой пресс-конференции отметил, что Россия занимает не первое место в мире по затратам на вооружения.