15:00 21 Декабря 2020Армия
"Нельзя почивать на лаврах": Путин высказался о развитии российской военной техники
Россия не уступает странам, которые тратят на вооружения большие средства. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.
Россия не уступает странам, которые тратят на вооружения большие средства. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства уверен, что у России нет шансов уступить тем странам, которые тратят огромные деньги на оборону. По словам президента, важно ничего не упустить при развитии и создании военной техники.
"Нельзя почивать на лаврах", — подчеркнул Путин.
Владимир Путин ранее на большой пресс-конференции отметил, что Россия занимает не первое место в мире по затратам на вооружения.