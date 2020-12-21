Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:59   21 Декабря 2020
Общество

Беглов объявил 31 декабря выходным днем

Беглов объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил сделать жителям города подарок к Новому году. Он перенес рабочий день с 31 на 26 декабря.

Сотрудники всех государственных учреждений в Санкт-Петербурге смогут провести 31 декабря дома, в кругу семьи и близких друзей. Руководству частных компаний, расположенных на территории города, рекомендуется поступить с персоналом точно также: перенести рабочий день на субботу, 26 декабря.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#беглов #новый год #выходной #31 декабря

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров