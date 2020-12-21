Беглов объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил сделать жителям города подарок к Новому году. Он перенес рабочий день с 31 на 26 декабря.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил сделать жителям города подарок к Новому году. Он перенес рабочий день с 31 на 26 декабря.

Сотрудники всех государственных учреждений в Санкт-Петербурге смогут провести 31 декабря дома, в кругу семьи и близких друзей. Руководству частных компаний, расположенных на территории города, рекомендуется поступить с персоналом точно также: перенести рабочий день на субботу, 26 декабря.