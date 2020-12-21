Песков опроверг причастность РФ к кибератакам на госведомства США

Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о голословности обвинений в кибератаках против США.

Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о голословности обвинений в кибератаках против США.

Согласно тексту сообщения, российская сторона не имеет никакого отношения к кибератакам, дискуссии о которых сейчас активно ведутся в США. По мнению Пескова, подобные заявления отражают последовательность США в политике русофобии.

"Любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными. Россия не причастна к таким атакам, и в частности, к этой. Мы заявляем об этом официально и решительно", — сказал он.

Ранее стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ за распространение информации про "русских хакеров". Глава Белого дома заявил, что это могли сделать китайцы, сообщил телеканал "Царьград".