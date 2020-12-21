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14:47   21 Декабря 2020
Происшествия

Пенсионерка стала жертвой молодого насильника в Одессе

Пенсионерка стала жертвой молодого насильника в Одессе

Мужчина подозревается в изнасиловании 73-летней женщины. Преступление произошло в городе Татарбунары.

По данным местной полиции, 25-летний житель райцентра ночью пробрался через забор "первого попавшегося" частного дома. Парень проник внутрь, увидел в комнате спящую женщину, сбросил с нее одеяло и изнасиловал.

После этого преступник нашел в соседней комнате вещи родственников потерпевшей, в которые оделся и покинул дом. Его поиски длились около недели.

После проведения всех необходимых экспертиз правонарушители предъявили обвинение по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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