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14:46   21 Декабря 2020
Общество

Россия закрывает воздушное сообщение с Великобританией на семь дней

Россия закрывает воздушное сообщение с Великобританией на семь дней

Россия не будет отправлять самолеты в Великобританию в течение недели. Такое сообщение передал оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Самолеты не смогут летать из России в Великобританию с 22 декабря из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В Великобритании появился новый штамм коронавируса. Ограничение принято для недопущения распространения инфекции. Специалисты штаба тщательно изучают ситуацию. По итогам анализа будут принимать дальнейшие решения, говорится в сообщении.

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#великобритания #авиасообщение #коронавирус

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