Украинские таможенники предотвратили отправку "пулемета Гитлера" во Францию

Житель Незалежной попытался переслать во Францию пулемет MG 42, также известный как "Циркулярная пила Гитлера".

Житель Незалежной попытался переслать во Францию пулемет MG 42, также известный как "Циркулярная пила Гитлера".

На странную посылку обратили внимание украинские таможенники. Они решили проверить какие именно запчасти хранятся в контейнере и вскрыли его. Оказалось, что в коробке лежали детали от немецкого пулемета MG 42, который в народе называют "циркулярной пилой Гитлера". Чтобы посылка прошла специальную рамку, ее отправитель тщательно обернул разобранное оружие фольгой.

После этого таможенники изъяли раритетный пулемет и отправили его на экспертизу. Также к выяснению обстоятельств случившегося подключились правоохранители. В настоящее время они пытаются установить личность отправителя.