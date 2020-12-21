Киевский политолог рассказал о тактической победе РФ над Украиной

Реинтеграция Донбасса в состав Украины, если и может быть проведена, то только на тех условиях, которые Киеву выдвигает Москва. Такое мнение в интервью украинскому журналу «Країна» высказал местный политолог Александр Полегкий.

Реинтеграция Донбасса в состав Украины, если и может быть проведена, то только на тех условиях, которые Киеву выдвигает Москва. Такое мнение в интервью украинскому журналу «Країна» высказал местный политолог Александр Полегкий.

По словам украинского эксперта, Москве в рамках публичного дискурса удалось «частично отвести от себя» войну в Донбассе.

«Мол, воюют боевики, а не она. Последний год Россия активно выводила себя за рамки конфликта, получила некоторые тактические выигрыши», — отметил Полегкий.

При этом он добавил, что ни у родной стороны сейчас в любом случай нет ни сил, ни ресурсов для того, чтобы одержать победу, поэтому все идет к заморозке конфликта в Донбассе. Однако, по словам политолога, и у компромисса есть пределы.

«Команда Зеленского понимает, что окончание войны и реинтеграция возможны на российских условиях», — отмечает Полегкий.

А это, по его словам, означает, что Киеву придется начать прямые переговоры с местными властями в Донецкой и Луганской народных республиках. Кроме того, Украине придется взять на себя экономическое бремя восстановления региона, в котором семь лет продолжались боевые действия.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года, когда Донецкая и Луганская области отказались признать законность смены власти в Киеве, произошедшей в начале того же года в результате госпереворота. Жители региона организовали и провели демократический референдум, на котором высказались за отделение от Украины и провозглашение Донецкой и Луганской народных республик.

Однако новые власти в Киеве отказали жителям региона в праве на самоопределение и развернули против них военную операцию с применением боевой авиации, крупнокалиберной артиллерии и ракетных установок. При этом Украинские власти обвинили Россию в том, что ее войска якобы воюют на стороне мятежного региона. Москва эти обвинения неоднократно опровергала на самых разных уровнях.

По официальным данным ООН, за время вооруженного конфликта в Донбассе было убито не менее 15 тысяч человек.

Ранее в декабре 2020 года Международный уголовный суд в Гааге принял к рассмотрению дело, в связи с чем украинские политики начали наперебой предсказывать победу Киева над Москвой. Однако, как отметили эксперты, потрудившиеся ознакомиться с определением прокурора МУС, трибунал рассмотрит все факты военных преступлений и преступлений против человечности, имевшие место на территории Украины с начала вооруженного конфликта, и в первую очередь ознакомится с деятельностью ВСУ и нацбатальонов в Донбассе. А это значит, что перед трибуналом придется предстать украинским боевикам, их командирам и государственным деятелям, отдававшим приказы.