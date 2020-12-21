Глава МИД Сирии раскритиковал продвижение идей США путем терроризма

Интересы стран Запада продвигаются при помощи угроз и терроризма, что привело к гибели большого количества ни в чем не повинных людей.

Интересы стран Запада продвигаются при помощи угроз и терроризма, что привело к гибели большого количества ни в чем не повинных людей.

США показали свой противоправный подход, который привел к жертвам в развивающихся странах. Такого мнения придерживается глава МИД Сирии Фейсал Микдад в интервью информагентству SANA. То же касается и союзников Вашингтона, подчеркнул дипломат.

"Соединенные Штаты поддерживают терроризм и диктуют свою волю всему миру путем угроз, односторонних санкций, а также военного давления в отношении неугодных им государств", — заметил он.

Президентство главы США Дональда Трампа ознаменовало собой уничтожение мировой системы безопасности, которая ведет свой отсчет еще со времен после Второй мировой войны. Демократу Джозефу Байдену следует отказаться от текущей политики Соединенных Штатов, если он действительно придерживается укрепления мировой безопасности. Следует уважать суверенитет других стран и действовать в рамках устава ООН, передает ФАН слова Микдада.