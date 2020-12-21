Одинокие пенсионеры могут рассчитывать на специальные меры поддержки

Российские пожилые граждане без близких родственников могут рассчитывать на поддержку государства, заявила кандидат юридических наук Оксана Васильева.

Российские пожилые граждане без близких родственников могут рассчитывать на поддержку государства, заявила кандидат юридических наук Оксана Васильева.

Правительство обеспечило таким людям определенные виды субсидий и льгот, заверяет доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России. В первую очередь это ежемесячная доплата к пенсии.

"Размер рассчитывается в зависимости от прожиточного минимума", — приводит "Слово и дело" слова эксперта.

Также одинокие люди пожилого возраста могут рассчитывать на скидки на лекарственные препараты и возврат средств за услуги ЖКХ. Лечение в санаториях, бесплатное вакцинирование и снижение цены за проезд относятся к льготам, предоставляемым государством.