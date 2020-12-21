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14:13   21 Декабря 2020
Экономика

Одинокие пенсионеры могут рассчитывать на специальные меры поддержки

Одинокие пенсионеры могут рассчитывать на специальные меры поддержки

Российские пожилые граждане без близких родственников могут рассчитывать на поддержку государства, заявила кандидат юридических наук Оксана Васильева.

Правительство обеспечило таким людям определенные виды субсидий и льгот, заверяет доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России. В первую очередь это ежемесячная доплата к пенсии.

"Размер рассчитывается в зависимости от прожиточного минимума", — приводит "Слово и дело" слова эксперта.

Также одинокие люди пожилого возраста могут рассчитывать на скидки на лекарственные препараты и возврат средств за услуги ЖКХ. Лечение в санаториях, бесплатное вакцинирование и снижение цены за проезд относятся к льготам, предоставляемым государством.

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#пенсионеры #старики #одинокие

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