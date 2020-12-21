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14:04   21 Декабря 2020
Общество

Врачи диагностировали COVID-19 у создателя "Ералаша" Грачевского

Врачи диагностировали COVID-19 у создателя "Ералаша" Грачевского

Коронавирус выявили у художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского.

Грачевский болеет легкой формой COVID-19 и находится на лечении дома. Худрук рассказал, что у него небольшая температура и он чувствует себя неплохо. У звездного пациента не пропали запах и вкус.

Напомним, что Грачевскому 71 год. Он также известен зрителю как режиссер фильмов "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония". Грачевский является автором проекта "Социальная реклама". Раньше он занимался съемкой документальных фильмов.

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#грачевский #ералаш #коронавирус

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