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14:01   21 Декабря 2020
Армия

Президент РФ оценил работу Минобороны в 2020 году

Президент РФ оценил работу Минобороны в 2020 году

Несмотря на сложную обстановку в мире, Минобороны РФ смогло профессионально и эффективно выполнить все задачи, заявил президент России Владимир Путин.

Выступая в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны, глава государства отметил, что уходящий год был сложным. Он выразил сожаление, что в тот момент, когда от мирового сообщества требуется полная ответственность и объединение усилий, в мире обострялись вооруженные конфликты, а «глобальная стабильность» подрывалась.

Вместе с этим Путин поблагодарил министерство обороны за эффективное выполнение задач, даже на фоне беспрецедентной ситуации с коронавирусом, сложившейся в мире.

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#путин #минобороны #коллегия

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