Путин назвал регионы с высокой вероятностью обострения военно-политической ситуации

Обстановка в мире остается крайне напряженной, и в некоторых регионах с более высокой возможностью может произойти эскалация конфликтов.

Обстановка в мире остается крайне напряженной, и в некоторых регионах с более высокой возможностью может произойти эскалация конфликтов.

Президент России Владимир Путин заметил, что среди таких регионов стоит назвать Закавказье, Африку и Ближний Восток. Россия продолжает анализ военно-политической ситуации во всем мире, заметил он. Создаются новые прогнозы по ее развитию. Такой подход позволил составить оборонный бюджет страны.

"В 2020 году завершилось планирование обороны государства на ближайшие 5 лет", — подчеркнул он.

Путин заметил, что при проведении этой работы были учтены все возможные факторы, включая вероятные угрозы внешней безопасности страны, а также растущую мощь армии и флота России. Темпы перевооружения продолжают расти и будут только повышаться в будущем.