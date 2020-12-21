Соколовская высмеяла желание Зеленского построить на Украине Диснейленд

Заявление президента Украины о постройке Диснейленда и Голливуда вызвано ошибкой самоидентификации.

Желание президента Украины Владимира Зеленского построить в стране Диснейленд и Голливуд вызвано ошибкой самоидентификации. Такое предположение на личной страничке в социальной сети Facebook высказала украинская журналистка, главный редактор информационного портала «Известия на Украине» Янина Соколовская, комментируя недавнее интервью главы государства The New York Times.

Ранее президент рассказал американской газете, что хотел бы построить для украинцев, которые не могут посетить США или Францию, собственные Голливуд и Диснейленд.

«Я хотел бы, чтобы на Украине появился Диснейленд. Очень хотел бы. Я действительно считаю, что наши дети заслуживают этого, а вот позволить себе лететь в Соединенные Штаты Америки или в Париж могут далеко не все», — объяснил Зеленский.

Бывший шоумен согласился помочь иностранным инвесторам, готовым вкладываться в финансовый сектор, энергетику, сельское хозяйство, сферу развлечений и туризм, чтобы привлечь на Украину американский бизнес.

Комментируя слова президента, Янина Соколовская написала в Facebook:

«Он хочет построить Голливуд, организовать Диснейленд и превратить завод Антонова в "Боинг" и "Аэрбас". Это ошибка самоидентификации. Президент Украины должен строить УКРАИНУ: сильную, цельную, экономически стабильную. А без Микки Мауса и прочих спецэффектов мы уж как-нибудь обойдемся».

Напомним, Владимир Зеленский в интервью NYT коснулся темы эпидемии коронавируса и вакцинации. В частности, глава страны отметил, что будет трудно объяснить гражданам Украины, почему власти отказываются приобретать российский препарат, при том, что американские и западные партнеры свои вакцины не дают.