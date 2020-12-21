13:46 21 Декабря 2020Наука
Глава РФПИ оценил эффективность "Спутника V" против мутации COVID-19
Отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" способна побороть новый штамм COVID-19 из Великобритании, уверен глава Российского фонда прямых инвестиции Кирилл Дмитриев.
Отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" способна побороть новый штамм COVID-19 из Великобритании, уверен глава Российского фонда прямых инвестиции Кирилл Дмитриев.
Российский препарат показал высокую эффективность в ходе клинических испытаний, напомнил Дмитриев в комментарии журналистам. По мнению главы РФПИ, "Спутник V" сумеет защитить россиян и жителей других стран от новой мутации коронавируса.
Британские ученые выявили новую разновидность коронавирусной инфекции в сентябре 2020 года. Этот штамм COVID-19 оказался на 70% заразнее ранее известных, предупредили ученые. Многие страны закрыли границы с Великобританией, чтобы обезопасить своих граждан от заболевания.