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13:40   21 Декабря 2020
Армия

Пашинян выразил благодарность Путину за содействие в возвращении солдат

Пашинян выразил благодарность Путину за содействие в возвращении солдат

Глава армянского правительства Никол Пашинян выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за помощь в возвращении военнослужащих ВС Армении на родину.

"Хочу поблагодарить президента Путина за то, что вчера шестеро наших воинов, которые 70 дней находились в лесах, были найдены и эвакуированы. Это сродни чуду», — сказал Пашинян.

По словам армянского премьер-министра, Ереван ведет работу по возвращению солдат на родину, о чем постоянно идет речь в диалоге с российским президентом.

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#путин #армения #пашинян #возвращение военных

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