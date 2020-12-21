13:40 21 Декабря 2020Армия
Пашинян выразил благодарность Путину за содействие в возвращении солдат
Глава армянского правительства Никол Пашинян выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за помощь в возвращении военнослужащих ВС Армении на родину.
Глава армянского правительства Никол Пашинян выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за помощь в возвращении военнослужащих ВС Армении на родину.
"Хочу поблагодарить президента Путина за то, что вчера шестеро наших воинов, которые 70 дней находились в лесах, были найдены и эвакуированы. Это сродни чуду», — сказал Пашинян.
По словам армянского премьер-министра, Ереван ведет работу по возвращению солдат на родину, о чем постоянно идет речь в диалоге с российским президентом.