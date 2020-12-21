Губернатор ЯНАО оценил работу медиков во время пандемии

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов дал оценку работы врачей в период пандемии коронавируса.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов дал оценку работы врачей в период пандемии коронавируса.

Отвечая на вопросы жителей региона в ходе прямой линии, Артюхов заявил, что в 2020 году от медиков зависело очень многое. Для регионального здравоохранения год был непростым.

"Все мы много нервничали, очень много тревоги у нас всех было, когда ты еще не понимаешь. Сейчас мы уже как-то более-менее привыкли, поняли, разобрались. Наши врачи, главное, разобрались", — поделился губернатор.

Как отметил Артюхов, сейчас люди свыклись с ситуацией и научились жить по-новому. Он добавил, что с уверенностью смотрит в наступающий год и верит, что все поставленные цели будут достигнуты, а задачи — выполнены. По его словам, праздник он будет отмечать дома с членами семьи, пишет "Ямал-Регион".